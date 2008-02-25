Понад 2,3 млн. грн. надійшло до кримського бюджету від приватизації
17:50, 25 лютого 2008Крым
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Інформує Фонд майна АРК
З початку 2008 р. (за станом на сьогодні) до бюджету Кримської автономії від приватизації надійшло понад 2 млн. 326,4 тис. грн.
Про це повідомляє Фонд майна АРК.
Він також інформує, що з початку року до бюджету Криму надійшло 1 млг. 332,9 тис. грн. від оренди.
Перераховано засобів від приватизації майна АРК за минулий тиждень – 214,4 тис. грн.
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