Дмитро Сан завершив зйомки фільму про пошуки кохання через Інтернет

У Києві завершилися зйомки повнометражного фільму під робочою назвою “Вікно моєї кімнати”.

Про це режисер і сценарист фільму Дмитро САН повідомив сьогодні на прес-конференції в УНІАН.

За його словами, нова картина розповість глядачеві історію дівчини-інваліда, яка вирішила шукати своє кохання через Інтернет. Як сказав Д.САН, родзинка фільму у тому, що всі ролі виконали українські актори: вже відомі Олексій ГОРБУНОВ, Вікторія КОРСУН, а також актори-початківці Марина КУКЛІНА, Ренат СЕТТАРОВ та інші.

“Усі актори українські - це була моя головна теза, коли я починав роботу над цим проектом, - заявив Д.САН. - У нас багато фільмів, серіалів, але на більшість з них запрошують російських акторів, а наші знімаються на другому плані і в епізодах. Цим проектом я хотів би підтримати українських акторів і надати їм можливість зніматися у головних ролях”.

Ця стрічка стала другою великою роботою режисера. Перший фільм "Ніщо та Ніколи", який розповідає про Помаранчеву революцію, Д.САН зняв за власний кошт і вклав у нього всього 9 тисяч доларів. Незважаючи на це, дебютна 40-хвилинна робота молодого режисера перемогла на американському кінофестивалі "Temecula Valley International Film Festival" в 2006 р. як краще документальне кіно.

Новий фільм планують випустити наприкінці весни. Попередньо бюджет картини становить 160 тис. доларів, але після монтажу і накладання звуку організатори планують в цілому витратити 200-250 тис. доларів.