У США готують до випуску унікальні записи ранніх Beatles

Пол Маккартні і Рінго Старр намагаються не допустити виходу нового диска легендарної групи Beatles, зробленого на основі "підпільних" записів ранніх виступів четвірки Ліверпуля.

Вісім пісень Beatles, що ніколи не видавалися, було записано в 1962 році в гамбурзькому клубі Star Club під час концерту, коли в складі групи вперше з`явився новий ударник – Рінго Старр. Він змінив Піта Беста, у якого не склалися відносини з лідером групи Джоном Ленноном.

Про існування цих записів у світі музиці ходили численні чутки. А днями американська компанія Fuego Entertainment оголосила, що змогла дістати унікальну магнітофонну плівку і на її основі підготувала сенсаційний диск ранніх Beatles.

Проте Маккартні і Старр від імені всієї четвірки Ліверпуля, а також звукозаписної компанії Apple Corps уже подали позов до Верховного суду Лондона з вимогою заборонити вихід диска й виплатити компенсації в розмірі 15 мільйонів доларів.

У свою чергу керівництво Fuego Entertainment вже заявило, що має повне право випустити альбом, оскільки оригінальні записи були придбані ним у клубу Star Club, який зробив їх на законних підставах.

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