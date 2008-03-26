У Черкасах замість монумента українському поету збудують паркувальний майданчик
Освоїти гроші не за призначенням – рішення міськради. Тож, триста тридцять тисяч гривень пішли на ремонт доріг та паркінги, визнає мер Черкас...
Гроші, які мали піти на спорудження пам’ятника Василю Симоненку, міська рада спрямувала на будівництво майданчика для паркування автомобілів. Мотивували рішення "невизначеністю автора скульптури та ризиком невикористання коштів".
На цьому місці у центрі Черкас стояв гіпсовий макет пам’ятника поету Василю Симоненку. Згодом витвір визнали творчою невдачею і знесли, пообіцявши незабаром створити кращий постамент. Але на гроші, виділені з міського бюджету на монумент, побудували майданчики для паркування авто.
Освоїти гроші не за призначенням – рішення міськради. Тож, триста тридцять тисяч гривень пішли на ремонт доріг та паркінги, визнає мер Черкас і запевняє: якби з автором пам’ятника визначились швидше, все було б інакше.
Сергій Одарич, міський голова Черкас: "Кошти освоїти було неможливо, оскільки не було остаточного рішення по цьому проекту. Був варіант або залишити кошти невикористаними, або використати їх на потреби ЖКГ".
З автором пам’ятника Василю Симоненкові – визначились, запевняють в управлінні архітектури. Уже виготовлено метрову модель монументу і готовий завершувати справу в граніті чи бронзі. Завадити цьому можуть будівельні роботи.
Василь Дмитренко, начальник Управління містобудування та архітектури черкаського міськвиконкому: "Враховуючи, що паралельно вивчається можливість розміщення підземного паркінгу на прилягаючій до місця спорудження пам’ятника території, подальша робота призупинена. І вона буде відновлена при затвердженні проекту рішення самої площі Симоненка".
На гіпсовий пам’ятник поетові гроші збирало все місто. На новий потрібно вісімсот тисяч гривень. Небайдужі написали листа прокурору міста з проханням розібратися у ситуації. Влада у цьогорічному бюджеті запланувала п’ятдесят тисяч гривень на благоустрій площі Василя Симоненка і запевнила, що пам’ятник таки буде. Щоправда, коли - невідомо.