Лірики всієї країни мають шанс довірити свої поетичні рими компетентному журі. З 10 квітня по 31 серпня оголошено другий конкурс імені Максима Рильського “Поетичний вернісаж “Троянди й виноград”. Вік учасників не обмежений.

Потрібно просто надіслати свій творчий доробок у Київський літературно-меморіальний музей Максима Рильського. Це може бути один або кілька друкованих творів загальним обсягом не більше ста рядків. Учасники також мають назвати поетичний жанр свого твору.

Переможців визначать у трьох номінаціях: лірика патріотична, пейзажна та інтимна. Усі лауреати в Києві на урочистій церемонії з концертною програмою зачитають свої твори, одержать іменні дипломи та призи.

Найкращих визначатимуть онук і тезка відомого поета Максим Рильський, поети Іван Драч, Микола Луків та Борис Олійник.

Борис Олійник, поет: "При нормальному відчутті ритму можна імітувати поезію, але ви знаєте, що ремесло можна набути, а талант є талант. Ми певні, що тут до нас прийдуть і зголосяться таланти, і ми будемо радіти їм".

ICTV