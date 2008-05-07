У Києві стартував фестиваль ”Гогольfest”

Вчора в столиці стартувало святкування, присвячене Дню Києва. Згідно з рішенням міської влади, цього року кияни відзначатимуть свято аж три тижні. Напередодні розпочав урочисті заходи фестиваль "Гогольfest". Його відкрили у ще недобудованому "Мистецькому арсеналі". Відсьогодні побачити цікаві мистецькі провокації у стилі великого містифікатора Миколи Гоголя зможуть усі охочі.

Смолоскипи, містика та суцільна розгубленість. Актори у великих гоголівських шинелях, звуки перкусії та художні роботи, які б навряд чи наснилися письменнику, що народився майже 200 років тому. У недобудованому "Мистецькому арсеналі" місяць вируватиме сучасна культура у всіх її проявах. Театр, музика, малярство та майстер-класи. На "Гогольfest" будуть делегати від більшості культових українських фестивалів. У перший день представили роботи 13 українських галерей.

Євген Карась, президент Асоціації діячів сучасного мистецтва України: "Это совершенно случайно, но, видимо, Гоголь повлиял на эту цифру. Абсолютно спонтанное число всех, кто занимается современным искусством и могли устроить павильон".

Гоголь є, але дуже осучаснений. У цих діжках – секретики "Мертвих душ", нині це Шрек та герої інших мультиків. А тут – роздуми на тему, чи все гаразд із головою у "сучархів", тобто сучасних архітекторів.

Влад Троїцький, організатор "Гогольfest": "Это самый узнаваемый бренд Украины – Гоголь – в области культуры. И 200 лет в следующем году. То есть нелепо это не использовать".

Попри те, що Гоголь народився 1 квітня, його день народження 2 роки поспіль святкуватимуть у травні. Так красивіше. Акцій – на різний смак та гаманець. Половина подій – безкоштовно, вистави – від 20 до 60 гривень. А "Мистецький арсенал" на час фестивалю призупинить реконструкцію.

Ігор Дідковський, директор "Мистецького арсеналу": "Місяць люди працювали в три зміни, щоб очистити своди, зробити штукатурку, і щоб "Гогольfest" сюди зайшов, і щоб люди дізнались, що таке український кураж, а то люди знають, що таке французький кураж і український навоз".

"Гогольfest" – майже без Гоголя. Організатори твердять: для молодих митців згадка про великого містифікатора – ще один шанс об’єднатися.

"Факти", ICTV