Нове світове турне сера Маккартні стане останнім

Новий світовий тур, у який планує відправитися сер Пол Маккартні, стане для музиканта останнім, пише британська The Mirror.

Турне, чутки про яке ходять з початку квітня, почнеться восени і розтягнеться на два роки. За відомостями видання, за цей час екс-бітл планує дати 100 концертів у Європі, Азії, Північній і Південній Америці та Австралії. За кожне зі своїх шоу Маккартні одержить не менше одного мільйона фунтів стерлінгів, внаслідок чого турне стане одним з найуспішніших в історії шоу-бізнесу.

Гастрольний графік поки остаточно не затверджений. У найближчі декілька тижнів будуть оголошені перші дати концертів. Чи відвідає Маккартніа в рамках туру Росію, поки невідомо.

Як зазначає The Mirror, причина, за якою Маккартні вирішив зав`язати з активною гастрольною діяльністю, полягає в його чотирилітній дочці Беатрис, що залишилася від шлюбу з Хізер Міллс. Музикант, якому 18 червня виповниться 66 років, хоче проводити з дочкою більше часу і взяти участь в її вихованні.

Нагадаємо, що недавно Маккартні виступив з великим концертом на стадіоні "Енфілд" в Ліверпулі, а 14 червня дасть концерт на Майдані Незалежності в Києві.

Lenta.ru