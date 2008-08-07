Квентін Тарантіно запросив Брітні Спірс на роль танцівниці Варли в рімейку культового фільму 65 року «Швидка кішечка! Убий! Убий!»

За сценарієм героїня Спірс вбиває юнака і бере в заручники його кохану.

До того, як драматичні події наберуть обертів і стрічка перетвориться на кривавий кошмар, скандально відома співачка також з`явиться у відвертих любовних сценах з іншою дівчиною.

Газета.ру