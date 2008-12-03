Померла дружина Костянтина Хабенського (фото)

Після тяжкої хвороби померла дружина артиста Костянтина Хабенського Анастасія, повідомляє Газета.ру. Три місяці тому Анастасію виписали з елітної американської лікарні, де вона лікувалася від пухлини мозку, яка з`явилася після пологів у 2006 році. Після десяти місяців лікування в клініці лікарі запевняли, що життю російської пацієнтки нічого не загрожує. Проте стан хворої не поліпшився.