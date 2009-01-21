Українці претендують на нову російську літературну премію

Серед імен номінантів на нову російську літературну премію для молодих авторів «Неформат» є й українці.

Премія «Неформат» ззаснована фондом «Твое время» Дмитра Ліпскерова як альтернативна до офіційної премії «Дебют». Премія «Неформат» щорічно присуджуватиметься молодим авторам (у віці до 27 років), які пишуть російською мовою.

Цьогоріч до журі конкурсу входять: письменник Юрій Мамлєєв, «літературний хуліган» Андрій Орлов, літературний оглядач журналу «Афіша» Лев Данилкін та телеведуча Ксенія Собчак.

У номінації «велика проза» представлені дніпропетровські автори Уляна Гамаюн («Ключ до полів») та Артем Явас («Діра»), а також Дмитро Макаров («Лабіринт») із Воронежа.

На премію за малу прозу будуть претендувати москвичі Максим Бурдін (оповідання «Свині», «Дашенька», «Джміль») і Єва Рапопорт (цикл коротких оповідань «Правдиві історії про те, чого не було») та Микита Горошко (оповідання «Жандарм») із Салавату.

Цикл «Три шматка мяса для усіх» Віри Полозкової та Олени Хряніної із Москви та добірка віршів автора Поребрик, який народився у Севастополі, але живе у Москві були відібрані у номінації «поезія».

Нагородження переможців відбудеться у лютому цього року в Москві.

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