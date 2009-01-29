Картини великого художника – просто в залі очікування Чугуївського вокзалу

Керівництво Південної залізниці створило тут музей до ювілею відомого художника Іллі Рєпіна. Цього року виповнилося 165 років з дня його народження.

У залі очікування вокзалу-музею – 48 найвідоміших робіт великого митця. Експозиція унікальна – адже в одному місці зібрана одразу більша частина робіт Рєпіна. Оригінали цих картин зберігаються у світових музеях і приватних колекціях.

Тепер очікування на потяг у Чугуєві – цікава подорож творчістю майстра.

В експозиції – два автопортрети художника, портрети членів його сім’ї та видатних людей століття. Є також картини на біблійні й революційні теми. Багато відвідувачів цього музею лише тут дізнаються, наскільки цікава творчість їхнього земляка.

Яна Бондаренко, завідувачка музеєм: "Люди приезжают сюда с огромным восхищением, из области, из Харькова, чтобы посмотреть этот музей, вокзал очень всем нравится, пассажиры в восхищении".

ICTV