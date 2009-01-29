У Києві розпочинається фестиваль “Вечори французького кіно”

Сьогодні, 29 січня, в Києві у кінотеатрі «Україна» стартує IV фестиваль «Вечори французького кіно». Останній день показу фільмів – 4 лютого.

Як повідомляється на офіційному сайті кінотеатру “Україна”, відкриє фестиваль трагікомедія «Ті, що залишаються», тричі номінована на премію «Сезар». Спеціально запрошена гостя – режисер цього фільму Анн Ле НІ.

Початок сеансу о 20.45.

У програмі фестивалю будуть також представлені фільми: «Клас» Лорана КАНТЕ, картина отримала «Золоту пальмову гілку» Канського фестивалю; драма «Чарівна особа” Крістофа ОНОРЕ, в головній ролі - Луї ГАРРЕЛЬ; комедія «Крутий татусь» - нова акторська робота Данієля ОТЕЯ.

Також глядачі зможуть ознайомитись зі спецпроектом - альманах чорно-білих анімаційних жахів «Страхи темноти». Крім того, в програмі кінофестивалю демонстрація фільму Паскаля ТОМА «Час нуль» (за романом Агати Крісті).