Ніна Матвієнко заспівала українських пісень під джазовий акомпанемент

Ідея залучити народну артистку до виступу виникла у відомого композитора та джазового піаніста Олександра Саратського. Така співпраця для нього вперше. Однак жодної дисгармонії між джазом і українським фольклорним співом музикант не бачить.

Джазмен Олександр Саратський поєднав непоєднуване. Класичний оркестр, акапельний народний спів, чечітку і доньку та маму Матвієнко. Такий експеримент із народною артисткою перший. Однак нічого дивного, адже український фольклор і афро-американський джаз – це народна музика.

Ніна Матвієнко, народна артистка України: "Я не думаю про популярність, я думаю, щоб мені подобалося, і це, слава Богу, мене рятує у цьому світі".

Для Ніни Матвієнко – це навіть не експеримент. Вона вже співала з реперами "Танку на Майдані Конго", Святославом Вакарчуком та під музику Костянтина Меладзе. Каже, народна музика поєднується з будь-яким жанром, а запросити Ніну Матвієнко до співпраці не так уже й важко. Головне, щоб було цікаво. Готували концерт рік, репетиції тривали місяць.

Олександр Саратський, композитор: "Играть то, что уже было сыграно джазовыми музыкантами, неинтересно. Я пытаюсь соединить вот эти направления и сыграть так, чтобы вы или слушатели не могли швы найти".

Концерт у філармонії Олександр Саратський проводить раз на рік, а решту часу грає з ансамблем «2 плюс» і викладає в консерваторії. Уже за 2 дні він починає турне Україною. Фішка виступів – участь у них місцевих оркестрів.

«Факти», ICTV