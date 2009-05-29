Сьогодні Ступка урочисто відкриє Київський міжнародний кінофестиваль

У столиці побільшало на одного почесного громадянина міста. Ним став Богдан Ступка. Напередодні депутати столичної міськради проголосували за присвоєння цього звання відомому акторові й художньому керівникові театру Івана Франка за видатні заслуги перед Києвом, відродження національної пам`яті та активну громадську діяльність.

А сьогодні почесний киянин у своєму театрі урочисто відкриє перший Київський міжнародний кінофестиваль. Разом із ним це зробить культовий британський режисер Пітер Грінуей, що представить картину "Рембрандт: Я звинувачую".

У програмі 35 стрічок зі Швейцарії, Німеччини, Білорусі, Аргентини, Росії, Британії, Сербії та Латвії. У позаконкурсній програмі фільми Такеші Кітано, Антона Корбайна, Стівена Содерберга, Барбари Лейбовіц та Євгена Мітти.

ICTV