Радіо «Київ» представляє програму «Молода Література»

В суботу, 6 червня, на Радіо «Київ 98 FM» презентуватимуть програму «Молода Література з Петром Щербиною».

Як повідомив автор та ведучий програми Петро Щербина, «Молода Література» виходитиме щосуботи та щонеділі о 17:10. З його словами, у прем’єрній радіопрограмі слухачі Радіо «Київ 98 FM» 6 червня о 17:10 зможуть почути вірші українського поета та письменника Володимира Цибулька.

У програмі в неділю, 7 червня о 17:10 гостем радіопрограми буде поетеса та письменниця Анна Багряна.

«Молода Література з Петром Щербиною» – це спільний літературний проект Київського медіа холдингу, Радіо «Київ 98 FM» та Молодіжного арт-порталу «Молода Література».

Це програма для київського читача про сучасних українських письменників (90-тих років та 21 ст.), які будуть представлені у найрізноманітніших та найцікавіших ракурсах.

Програма, яка міститиме у собі біографічні довідки, цікаві факти з життя письменника, оригінальні інтерв’ю з ним, а також уривок з твору чи твір у виконанні автора, дасть можливість максимально широко представити аудиторії того чи іншого письменника, що, у свою чергу, слугуватиме для популяризації сучасної української літератури у цілому.

Молода Література