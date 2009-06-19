У Києві з’явилася вулиця імені Петлюри

Вулицю Комінтерну в Шевченківському районі Києва вирішено перейменувати у вулицю імені Симона Петлюри.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення прийнято сьогодні на засіданні сесії Київради.

За це рішення проголосували 76 з 117 присутніх у залі депутатів. Проект рішення був внесений з голосу на початку засідання сесії.

Перейменування проводиться на честь 130-річчя від дня народження С.Петлюри та на виконання Указу Президента України від 16 травня 2005 року «Про увічнення пам’яті видатних діячів Української Народної Республіки та Західно-Української Народної Республіки”.