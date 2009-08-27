Єврейська енциклопедія з`явилася в Інтернеті

Електронна версія "Російської єврейської енциклопедії" стала доступна в Мережі.

Вітаючи відвідувачів, редакція видання висловлює надію, що "інтерактивний доступ дасть змогу як рядовим читачам, так і фахівцям у різних галузях оперативно одержувати дані, що цікавлять їх".

Нині, продовжує видавець, триває постійне оновлення і поповнення сайту новими матеріалами, враховуються результати останніх наукових досліджень і публікацій, викладаються історико-архівні дані та фотодокументи, відпрацьовуються інтерактивні механізми та засоби навігації.

Відкриваючи сайт для вільного доступу, редакція сподівається за допомогою відвідувачів "уточнити основні напрями розвитку сайту та апробовувати способи подання контенту".