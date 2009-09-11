Київ чекає перший Міжнародний кінофестиваль студентських робіт

У Києві з 20 по 26 вересня 2009 року вперше триватиме Міжнародний кінофестиваль студентських робіт «10 МУЗА». Про це повідомили учасники прес-конференції, яка відбулася 10 вересня в прес-центрі «Главред-медіа».

Родзинкою фестивалю є те, що його ініціювали студенти Київського національного університету театру, кіно та телебачення ім. І.К.Карпенка-Карого, без будь-якої вказівки і навіть допомоги згори. Щоби допомогти фестивалю в піарі, запросили своїх колег із Інституту журналістики, кафедри реклами та зв`язків із громадськістю.

Також студенти заручилися підтримкою трьох міністерств - культури й туризму, сім`ї, молоді та спорту й освіти та науки.

Хоча організатори поки не знайшли серед українських бізнесменів охочих фінансово підтримати фестиваль, їм вдалося сформувати досить представницьку програму як фільмів, так і супутніх заходів.

Участь у «10 МУЗА» візьмуть представники 9 країн світу: Естонії, Ізраїлю, Німеччини, Польщі, Росії, США, України, Франції, Чехії. Загалом буде представлено 18 годин кіноробіт, які дублюватимуться українською мовою.

До журі конкурсу входитимуть Оксана Байрак, Віталій Запорожченко, Вікторія Гресь, Володимир Яворівський.

Продюсер фестивалю Олена Фурдуй розповіла, що його відкриття відбудеться 20 вересня в театрі «Браво». Протягом тижня на фестивалі функціонуватиме кіномістечко, у рамках якого відбуватимуться майстер-класи, кінопокази, кінофоруми, кастинги, виставки художніх робіт тощо.

«На кінофестиваль запрошено відомих кінематографістів, які безкоштовно проведуть майстер-класи, семінари, прочитають лекції», - каже пані Фурдуй. Серед заявлених у програмі - майстер-класи Семена Горова, Ганни Гресь, Віктора Марущенка, Алли Липовецької, Наталії Лигачової та багатьох інших відомих профі у різних галузях кіно- й телемистецтва.

Шеф-редактор «Телекритики» Наталія Лигачова під час прес-конференції наголосила: «Дуже важливо, що виникла така студентська ініціатива, її слід підтримати, щоб у студентів був стимул до творчої конкуренції, подальшої праці. Було б добре, щоб цей фестиваль став постійним. А також отримав підтримку як вітчизняних спонсорів, так і вітчизняних ЗМІ».

Організатори вважають, що кінофестиваль стане хорошим підґрунтям для відродження українського кіно та стартом для юних кінематографістів. Підтвердженням цього є вже нині виявлена зацікавленість кількох кінематографічних компаній у співпраці з талановитими і перспективними студентами.

Більше інформації - на сайті форуму http://www.10musa.com.ua.

Телекритика