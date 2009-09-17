Короткометражні «Мудаки» - провокація від українських режисерів

Днями в столичному кінотеатрі «Київ» оголосили про нову провокацію від українських режисерів і компанії «Артхаус Трафік», пише Україна молода. Це «Мудаки (Арабески)» — перший український альманах короткометражок. Його знімають без бюджету. А в прес–релізі назвали «антиподом карамельного «Париж, я люблю тебе»».

Генеральний продюсер проекту, режисер Володимир Тихий («Мийники автомобілів», «Весела компанія», «Ґудзик», «Таємничий острів») розповів, що «мудацька історія» почалася близько двох років тому. У кіношних колах «завелася» ідея зняти фільм–освідчення Києву. Хтось пожартував: актуальніше буде про мудаків. Тож замість «Києве мій» режисери взялися обстьобувати соціальне явище.

«Найдефіцитніше, що ми пропонуємо, — історії про звичайних людей, тут і зараз. Вибір теми не викликає запитань у режисерів», — пояснює Володимир Тихий

Кого саме мають на увазі режисери, знімаючи «про звичайних людей»? «Різниця між мудаком і жлобом принципова, — каже Володимир Тихий. — Жлоб — людина без освіти, без смаку, яка через брак цих речей поводиться невиховано. Мудакові не бракує освіти чи грошей. Це соціально–культурні нігілісти, яким начхати на цінності. Це стиль, філософія». А також — імідж. Може, й цілої держави? «Ми не збираємося творити імідж. У нас соціальне завдання — звернути увагу глядача на проблеми, — резюмує генеральний продюсер. — Якщо когось обуримо — теж добре. Може, зніматимуть своє й інше».

Наголошують, що знімати легко: нема грошей, інвесторів, а отже, й чужих вимог та приписів формату. Плівку замінили «цифрою», оператори мають власну техніку, продакшн і постпродакшн роблять дружні компанії, знайомі актори теж грошей не беруть. Українське кіно реінкарнується в малих формах.

Денис Іванов, директор компанії «Артхаус Трафік», вважає, що «покоління, яке виросло в незалежній Україні, ніде не зафіксоване. Зараз можна зробити фільм, який принесе гроші від глядача, а не базуватиметься на державній допомозі чи інвесторах, зорієнтованих на поганий смак. «Мудаки» і є конкретно кіном покоління: воно життєздатніше, ніж багато іншої сучасної продукції».