Вже на цьому тижні політики намагатимуться домовитися про використання заморожених російських активів для надання Україні кредиту.

Європейські уряди поспішають укласти угоду про використання заморожених російських активів. Про це повідомляє Financial Times.

Зазначається, що робота активізувалася після переговорів між Україною та США, що відбулися в пʼятницю, 17 жовтня. Президент України Володимир Зеленський зазнав у Вашингтоні тиску з боку американського президента Дональда Трампа аби пристати на вимоги Володимира Путіна про припинення війни.

"Ми бачимо зусилля президента Трампа щодо встановлення миру в Україні, і всі ці зусилля вітаються, але ми не бачимо, що Росія прагне миру. Ми обговорюємо, що ще ми можемо зробити", – пояснила головна дипломатка ЄС Кая Каллас.

Видання нагадує, що під час пʼятничної зустрічі Трамп попередив Зеленського, що Путін погрожував "знищити" Україну, якщо вона не підкориться. Президент США наполіг, що коли він зустрінеться з російським диктатором у Будапешті, мирна угода буде досягнута.

У четвер, 23 жовтня, в Брюсселі має відбутися саміт європейських лідерів. Не виключено, що до них долучиться і президент України. Як зазначають автори, політики намагатимуться домовитися про використання заморожених російських активів для надання Україні кредиту в розмірі 140 млрд євро, який, за пропозицією канцлера Німеччини Фрідріха Мерца, має бути використаний виключно для озброєння Києва.

20 жовтня в Люксембурзі міністри закордонних справ ЄС висловили підтримку Україні. Вони заявили, що блок має погодитися на використання російських активів та нові санкції проти РФ. Міністр закордонних справ Нідерландів Девід ван Веел заявив таке:

"ЄС повинен забезпечити Україні сильну стартову позицію, надавши військову допомогу та розглянувши можливості використання фінансових активів для надання їй певного фінансового полегшення, щоб вона мала найкращі карти на руках".

Чиновники ЄС впевнені, що на майбутньому саміті Європейська комісія отримає зелене світло на подання пропозиції про надання кредиту траншами, які будуть використані для закупівлі зброї на потреби України. За словами очільника МЗС Франції Жана-Ноеля Барро, це фінансування "дасть Україні можливість захищатися протягом щонайменше трьох років".

Примітно, що на початку саміту не буде присутній проросійський прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан. Видання пише, що це дозволить іншим 26 лідерам потенційно досягти домовленості без нього.

Західні лідери "коаліції охочих" також проведуть у п'ятницю телефонну розмову із Зеленським щодо додаткової військової підтримки.

Використання заморожених активів РФ: перепони

Переважна кількість іммобілізованих активів РФ зберігаються в Бельгії, у центральному депозитарії Euroclear. І країна не планує погоджуватися на їх використання, якщо не отримає гарантій, що в разі успіху юридичних оскаржень з боку Москви витрати покриватимуть інші держави-члени ЄС.

Очевидно, що проти цієї ідеї виступають і в Кремлі. Там такий сценарій називають "незаконним захопленням російської власності – або, простіше кажучи, крадіжкою".

Нові санкції проти Росії

У Євросоюзі не можуть дійти згоди щодо наступного пакету санкцій проти Росії. Цей раунд включає і заборону на закупівлю скрапленого російського газу, починаючи з січня.

Проти виступає Словаччина – там хочуть додаткових поступок. Зазначається, що країни ЄС домовилися про повне припинення постачання російського газу до Європи до 2028 року (за винятком Словаччини та Угорщини).

Військова підтримка України скоротилася

Видання NZZ пише, що західна військова і фінансова допомога Україні помітно скоротилася. Видання пояснює, що США не надають нову зброю з моменту інавгурації Дональда Трампа.

Європа намагалася замістити цю допомогу, але деяку зброю вона просто не виробляє. Зазначається, що влітку зобов'язання Європи скоротилися на 57% порівняно з першим півріччям 2025 року, з середніх 3,8 до 1,9 мільярда євро на місяць.

Загалом же щомісячна військова допомога всіх країн-донорів була приблизно на 40% нижчою за рівень першого півріччя.

