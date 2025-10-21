Путін не зацікавлений у закінченні війни, він "параноїдально зациклений на знищенні України", вважає Мережко.

Єдине, що може призупинити війну в Україні, - це шалений тиск на російського диктатора Володимира Путіна. Таку думку висловив народний депутат від "Слуги народу", голова Комітету Верховної Ради України з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва Олександр Мережко в інтерв'ю УНІАН.

За його словами, російський правитель не зацікавлений у закінченні війни, він "параноїдально зациклений на знищенні України". Нардеп вважає, що це для нього "найголовніше питання його політичного і, можливо, фізичного виживання".

"Єдине, що може призупинити війну, – це шалений тиск на Путіна, коли у нього не буде іншого виходу. І тут дуже багато залежить від Америки. Але тут головне – політична воля, головне – бажання це зробити", - зазначив депутат.

Говорячи про заяви президента США Дональда Трампа, він наголосив, що "треба просто бути послідовним і виконувати свої обіцянки".

"Якщо ти обіцяв, сказав так: "Ось вам пропозиція: безумовне припинення вогню вздовж лінії фронту. І якщо хтось не погоджується, то тоді я застосовую рішучі санкції". Україна погодилася, Росія декілька разів не погодилася. Де ж санкції, де зброя для України?" - каже Мережко.

За його словами, якщо Трамп на весь світ заявив про надання Україні "Томагавків", то "тоді треба це й виконувати якось".

"А потім він каже: "Нам самим треба". Це не послідовність, це не серйозно. Трамп може це зробити, може наблизити мир, але просто треба проявляти послідовність і виконувати те, що він обіцяє", - підсумував нардеп.

Як повідомляв раніше УНІАН, Трамп, коментуючи нещодавні переговори із президентом України Володимиром Зеленським, заявив, що Україна і Росія "повинні зупинитися там, де перебувають". "Нехай обидва заявлять про перемогу, нехай історія вирішує! Більше ніяких пострілів, більше ніякої смерті, більше ніяких величезних і непідйомних сум грошей", - написав президент США.

Видання Financial Times писало, що під час зустрічі у Білому домі Трамп переконував Зеленського прийняти умови Путіна та віддати йому весь Донбас. Як поаідомили джерела видання, президент США не став дивитися карти лінії фронту в Україні та неодноразово повторював тези, які висловлював диктатор РФ під час їхньої телефонної розмови напередодні. Один з європейських посадовців розповів, що Трамп сказав Зеленському, щоб той уклав угоду або чекав на руйнування.

20 жовтня Трамп зробив гучну заяву про війну в Україні. За його словами, Україна все ще може виграти війну, але це навряд чи станеться. Він додав, що Путін і Зеленський ненавидять один одного, і це ускладнює ситуацію.

