Фламінго раніше підпускали людей близько, але зараз дуже налякані війною.

На території Національного природного парку "Тузлівські лимани" несподівано затримались кілька сотень рожевих фламінго, яких також називають феніксами через містичну зовнішність.

Про це розповів доктор біологічних наук, співробітник парку Іван Русєв. "Рожеві фламінго затримались ще на невизначений час у Національному природному парку "Тузлівські лимани"", - зазначив науковець.

За його словами, нещодавно було зафіксовано, що рожеві фенікси готуються до міграції на Південь. Дійсно, підтверджує Русєв, так і сталося: пару тисяч птахів 16 жовтня вже полетіли через Чорне море у бік Румунії.

Відео дня

"А у нас в нацпарку залишилось ще декілька сотень фламінго на різних лиманах. Вони активно харчуються і, на відміну від перших років, коли вони підпускали близько, зараз вже дуже лякаються людей і особливо потужних вибухів", - констатував науковець.

Він оприлюднив відео, на якому можна побачити неймовірно красивих птахів, що харчуються на мілководді. Як уточнює Русєв, це відео він зробив 20 жовтня на Джантшейському лимані.

Заповідник "Тузловські лимани": новини

Нагадаємо, у вересні до Національного природного парку "Тузлівські лимани", що на Одещині, несподівано повернулися рідкісні фламінго, які раніше покинули заповідник через війну.

Птахів бачили у сусідній Румунії в Добруджі, але згодом вони все таки повернулися. На жаль, у цьому році дивовижні птахи, що зупинилися на Одещині, не змогли вивести потомство через війну.

Вас також можуть зацікавити новини: