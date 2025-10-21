Після того, як український лідер відвідав Білий дім, його європейські союзники спробують зміцнити його позиції, поки не стало надто пізно.

Європейські союзники України поспішають зміцнити її позицію напередодні переговорів президента США Дональда Трампа з російським диктатором Володимиром Путіним.

Річ у тім, як пише Politico, що європейські лідери побоюються, що Трамп і Путін можуть укласти невдалу угоду про припинення вогню, що послабить всю Європу.

Європейські лідери прагнуть узгодити тристоронній пакет підтримки України для забезпечення максимально сильних позицій у переговорах про можливе перемир'я. Цей пакет охоплює збільшення фінансування і нарощування поставок зброї Україні, а також введення нових антиросійських санкцій.

Видання підкреслило, що крім поставок зброї Україні, Євросоюз близький до угоди щодо двох інших найважливіших пунктів своєї підтримки: 19-го пакету санкцій, які вдарять по "військовому бюджету" Путіна, і вилучення заморожених фінансових активів РФ, щоб розблокувати близько 140 млрд євро для України.

"Союзники Києва знову усвідомили свою актуальність після того, як Трамп укотре змінив свою позицію, заявивши, що готовий заморозити конфлікт на нинішніх лініях фронту - менш ніж через місяць після того, як він заявив, що Україна може повернути собі всі свої території", - акцентувало видання.

Зміна позиції Трампом відродила побоювання, що він може змусити президента України Володимира Зеленського віддати РФ землі, які вона хоче. За словами європейських чиновників, такий результат стане катастрофою не тільки для України, а й для них.

Дипломати очікують, що Зеленський особисто або через відеозв'язок звернеться до лідерів Євросоюзу на саміті в четвер, щоб заручитися їхньою підтримкою.

Видання з посиланням на джерела повідомило, що деякі лідери ЄС лобіюватимуть участь Зеленського у зустрічі Трампа і Путіна та в будь-яких переговорах щодо завершення війни.

Як пояснило видання, у Європі найбільше побоюються, що Трамп знову стане на бік Путіна у визначенні того, яким буде мирний процес, і чинитиме тиск на Зеленського, щоб той прийняв російські умови, що може призвести до поступки територій на сході країни. Вони стурбовані тим, що нещодавня розмова Путіна з Трампом знизила готовність того допомагати Зеленському.

Серед дипломатів ЄС широко поширений скептицизм щодо серйозності намірів Путіна почати мирні переговори. Багато хто розглядає його пропозицію про нову зустріч із Трампом як чергову спробу затягнути час.

Переговори в Будапешті

Під час нещодавньої телефонної розмови Трамп і Путін домовилися зустрітися в Будапешті, щоб обговорити припинення війни в Україні. Після цього Зеленський рішуче висловив готовність приєднатися до цієї зустрічі.

Через деякий час у Трампа почали повторювати давній російський наратив про те, що для припинення війни Україна повинна віддати РФ весь Донбас.

Учора Зеленський заявив, що Україна разом із союзниками наблизилася до можливого завершення війни з РФ, перш за все, завдяки зусиллям президента США Дональда Трампа.

