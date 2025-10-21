Основний удар прийшловся на Індустріальний район міста.

Сьогодні вночі російські окупанти вдарили по Харкову керованими авіабомбами (КАБи), внаслідок чого поранення отримали 9 осіб, пошкоджено щонайменше 15 будинків в Індустріальному районі.

Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов. "Харків атакований ворожими КАБʼами – у місті пролунали вибухи. Попередньо – Індустріальний район", - зазначив він.

Міський голова підтвердив інформацію про ще один удар прийшовся по Немишлянському району міста.

Удари КАБами

Останнім часом російські окупанти наростили кількість авіаційних бомб та активно їх модернізують. Це збільшило дальність застосування боєприпасів до 200 км.

Як зазначав засновник БО Реактивна пошта, воєнний експерт Павло Нарожний, стандартна керована авіабомба може летіти на відстань 60-70 км, однак росіянам вдалося значно збільшити її дальність. Він додав, що проблема для України від нових російських КАБів така ж, як і старих зразків – вони коштують набагато дешевше, ніж ракети до систем протиповітряної оборони.

Минулого тижня голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім повідомив, що російські КАБи вперше з початку повномасштабного вторгнення долетіли до міста Миколаїв.

