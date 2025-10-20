Збій стався в Amazon Web Services.

Amazon Web Services зазнає масштабного збою, який призвів до відключення безлічі онлайн-сервісів, включно з Google, Canva, Facebook, Viber, Signal, Fortnite, ChatGPT, Epic Games Store, та інші.

Сервіс перевірки стану AWS Downdetector повідомляє про "вплив на роботу" кількох сервісів і зазначає, що компанія "досліджує збільшення кількості помилок і затримок у роботі кількох сервісів AWS у регіоні US-EAST-1", хоча збої зачіпають й інші регіони світу, зокрема Україну.

Користувачі Reddit повідомляють, що голосовий помічник Alexa від Amazon не відповідає на запити і не виконує команди, а деякі функції, такі як заздалегідь встановлені будильники, не працюють.

Проблеми AWS також впливають на платформи, що працюють у його хмарній мережі, включно з Perplexity, Airtable, Canva і додатком McDonalds. Причина збою поки невідома, і незрозуміло, коли сервіси повернуться до звичайної роботи.

Панель стану AWS вперше зафіксувала проблеми в регіоні US-EAST-1 об 11:11 за Києвом. Об 11:51 Amazon повідомила, що активно працює над пом'якшенням наслідків і з'ясуванням причини.

На момент написання замітки, багато сервісів відновили роботу, але, наприклад, Canva все ще недоступна.

