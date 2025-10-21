Продати долар можна в середньому за курсом 41,45 грн, а євро – 48,40 грн.

Готівковий курс долара до гривні в банках України у вівторок, 21 жовтня, знизився на 2 копійки і складає 41,93 гривні за долар. Продати американську валюту в банках сьогодні можна за середнім курсом 41,45 гривні за долар.

Середній курс євро до гривні сьогодні залишився на попередньому рівні і складає 49,20 гривні за євро. Продати європейську валюту можна за курсом 48,40 гривні за євро.

Скільки сьогодні коштує долар в обмінниках

У валютних обмінниках України середня вартість долара сьогодні вранці становить 41,84 грн/дол., а продати долар можна за курсом 41,75 гривні. Курс готівкового євро в обмінниках сьогодні складає 49,00 грн/євро, а курс продажу - 48,82 грн/євро.

Відео дня

Курс валют в Україні – останні новини

Національний банк України встановив на 21 жовтня офіційний курс долара до гривні на рівні 41,76 гривні за долар, таким чином українська валюта послабилася на 3 копійки.

По відношенню до євро гривня, в свою чергу, посилила позиції. Так, офіційний курс європейської валюти на вівторок установлено на рівні 48,66 гривні за один євро, тобто гривня зросла на 10 копійок.

Керівник проєктів та програм інвестиційного напряму "Ощадбанку" Сергій Ляшенко прогнозує, що у жовтні долар може знаходитися в діапазоні 41,25-41,95 грн, а євро – 48,50-49,50 грн. До кінця 2025 року курс долара може досягти позначки 42,6 гривні. Експерт зазначає, що поступова купівля валюти може бути виправданою, враховуючи прогноз зростання курсу, якщо особа планує витрати в доларах у середньо-/довгостроковій перспективі.

Вас також можуть зацікавити новини: