Сфотографувати її вдалося в Одеській області.

У ніч на 21 жовтня в небі над Україною була помітна комета C/2025 A6 Lemmon.

Цю комету виявили тільки 3 січня 2025 року. Її орбітальний період становить приблизно 1350 років, а найближче проходження до Сонця очікується 8 листопада 2025 року, коли вона підійде до нього на відстань близько 79 млн км. Після цього період обертання зменшиться до приблизно 1150 років.

Минулої ночі було максимальне зближення із Землею, завдяки чому комету можна було побачити неозброєним оком на вечірньому небі.

Відео дня

Знімки унікальної комети, зокрема, вдалося зробити в місті Рені Одеської області.

Комета C/2025 A6 Lemmon - що про неї відомо

Цікаво, що спочатку цю комету прийняли за астероїд. Однак аналіз даних показав наявність щільної коми. Пізніше вдалося зафіксувати і короткий хвіст.

Влітку 2025 року комета тимчасово "пропала" в яскравому сонячному сяйві, але 2 липня знову з'явилася на ранковому небі - помітно яскравіше, ніж прогнозували астрономи.

2 листопада комета перетне небесний екватор, продовжуючи свій довгий шлях Сонячною системою.

Вас також можуть зацікавити новини: