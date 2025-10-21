У Київській, Дніпропетровській та Харківській областях найпопулярнішим був електромобіль Volkswagen ID. UNYX.

У вересні найбільшими регіональними ринками нових легковиків в нашій країні були столиця, а також Київщина, Дніпропетровщина, Одещина та Харківщина. Про це повідомляє "‎УкрАвтопром"‎.

На ці регіональні ринки припало 67% вересневих продажів нових легкових авто.

У Київській, Дніпропетровській та Харківській областях найпопулярнішим виявився електромобіль Volkswagen ID. UNYX. У Києві частіше купували компактний кросовер-позашляховик Renault Duster, тоді як в Одеській області лідером виявився BYD Song Plus.

За місяць було придбано:

Київ – 2198 одиниць;

Київська область – 727;

Дніпропетровська – 538;

Одеська – 368;

Харківська – 364.

Український авторинок – інші новини

У вересні український автопарк поповнився на 5,2 тисячі автомобілів із дизельними двигунами. Серед нових дизельних машин найбільшим попитом користувалися Renault Duster, Toyota Land Cruiser Prado та Volkswagen Touareg. Якщо говорити про імпортовані вживані дизельні авто, то лідерами стали Renault Mégane, Nissan Qashqai та Škoda Octavia.

Також повідомлялося, що у вересні український автопарк поповнили понад 12,6 тисячі легковиків з бензиновими двигунами. Серед нових авто з бензиновими двигунами лідерами стали Hyundai Tucson, Mazda CX-5 та Kia Sportage.

