Область зазнала атаки ударних безпілотників.

Росіяни масовано атакували Чернігівську область, є влучання в обʼєкт теплопостачання та енергооб'єкт у двох громадах. Про це повідомив очільник Чернігівської обласної військової адміністрації В’ячеслав Чаус у Telegram.

"Область зазнала масової атаки ударних безпілотників. За зведеними даними ППО та Сил оборони, за добу зафіксована 51 повітряна ціль, в тому числі, 2 балістичні ракети", - зазначив він.

За його словами, є два влучання "Шахедів": обʼєкт теплопостачання та енергообʼєкт у двох громадах Чернігівського району. Через це аварійно відключено електропостачання у Чернігові та північних громадах області.

Відео дня

"Наші енергетики працюють над відновленням. Критична інфраструктура переведена на генератори. Частково розгорнуті пункти незламності. У випадку більш тривалих строків відновлення електропостачання - такі пункти будуть розгортатись додатково", - поінформував очільник ОВА.

Водночас речник Української добровольчої армії Сергій Братчук також розповів, що Чернігів і об'єкти КП "Чернігівобленерго" знеструмлені. Сьогодні зранку працівники водоканалу розпочали запуск об'єктів підприємства під альтернативні джерела живлення.

Також в окремі райони буде організовано підвезення води. Окрім того, у місті відкриті водопровідні колонки, з яких мешканці багатоповерхівок можуть набрати води.

Російські обстріли Чернігова - останні новини

Як повідомляв УНІАН, 15 жовтня окупанти атакували інфраструктурний об'єкт у Чернігові. Крім того, у Семенівці ворожий дрон влучив у житловий будинок, про постраждалих тоді не повідомлялось.

8 жовтня російські ударні безпілотники атакували Ніжин, Прилуки, Семенівку. У Ніжині було влучання в обʼєкти залізниці, пожежі, вранці - влучання в енергообʼєкт, через що діяли аварійні відключення. У Прилуках ударний безпілотник атакував нафтобазу, була пожежа. У Семенівці ворожий дрон влучив в адмінбудівлю. Тоді без світла залишилось тисячі абонентів.

Також повідомлялось, що 5 жовтня, ворог влучив по заправній станції в Чернігові.

Вас також можуть зацікавити новини: