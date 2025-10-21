Через похолодання навантаження на енергосистему зросло на 20%.

Українці збільшили навантаження на енергосистему на 20% з початку жовтня через відсутність теплопостачання та вимушений обігрів електроприладами. Та вже за 10 днів очікується подача тепла в оселях громадян.

Про це повідомив глава "Укренерго" Віталій Зайченко в ефірі телемарафону.

Він наголосив, що побутові споживачі використовують найбільше електроенергії в Україні, і зміна їхньої поведінки може дуже допомогти енергетикам.

"В першу чергу це невмикання потужних приладів у період проходження максимального навантаження системи, невмикання кількох потужних приладів одночасно та заміна ламп на енергоефективні - саме ця поведінка може допомогти енергетикам зараз, коли є проблеми в енергосистемі", - сказав Зайченко.

Очільник "Укренерго" зазначив, що наразі погода - основний фактор впливу на навантаження енергосистеми, адже похолодання призводить до значного збільшення споживання – на понад 20% у порівнянні з початком місяця.

"Ми сподіваємось, що протягом 10 днів теплопостачання буде забезпечено по всій території України, і це призведе до зниження споживання електроенергії, тому що зараз багато споживачів гріються саме за рахунок електроенергії – кондиціонерів і обігрівачів", - сказав Зайченко.

Опалювальний сезон в Києві - останні новини

Заступник голови КМДА Петро Пантелєєв 18 жовтня заявив, що у Києві через погоду поки що не можуть розпочати опалювальний сезон у житлових будинках. Ймовірно, тепло почнуть подавати вже під кінець жовтня.

За його словами, міська влада прив’язує рішення про подачу тепла в житло киян не тільки до поточної середньодобової температури (+8°C), але також враховує прогнози на найближчий час.

При цьому 3 жовтня розпочався опалювальний сезон у Києві для лікарень, шкіл, дитячих садочків та інших закладів соціальної сфери.

