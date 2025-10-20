Ця країна є членом МКС, який видав ордер на арешт Путіна.

В Болгарії заявили про готовність надати російському диктаторові Володимиру Путіну повітряний коридор, аби він міг дістатися до Будапешта на зустріч із президентом Сполучених Штатів Америки Дональдом Трампом.

З відповідною заявою виступив міністр закордонних справ Болгарії Георг Георгієв, повідомляє Euractive. Він поспілкувався з журналістами в кулуарах зустрічі міністрів закордонних справ Європейського Союзу в Люксембурзі.

"Коли докладаються зусилля для того, щоб досягти миру, і якщо умовою для цього є проведення такої зустрічі, то найлогічніше, щоб така зустріч була організована всіма можливими способами. Як можна провести зустріч, якщо один з учасників не може на неї приїхати?" – сказав болгарський міністр.

При чому він зауважив, що наразі Москва не подавала відповідного запиту.

Болгарія не має кордону з Угорщиною. Проте обидві країни межують із Сербією, яка має "тісні історичні звʼязки" з Росією, сказано в матеріалі. Тож переліт через Болгарію міг би суттєво скоротити шлях російського правителя.

"Єдиний інший маршрут, який не передбачає проліт над повітряним простором ЄС або України, передбачає проліт над Середземним морем, а потім над Чорногорією або Албанією, перш ніж досягти Будапешта через Сербію", – пояснює видання.

Журналісти також зауважили, що і Болгарія, і Угорщина є членами Міжнародного кримінального суду. А він видав ордер на арешт диктатора Путіна за його причетність до викрадення українських дітей.

Зустріч Путіна і Трампа в Будапешті

Днями президент США Дональд Трамп провів телефонну розмову з російським диктатором Володимиром Путіним. Він також заявив, що найближчим часом може зустрітися з російським диктатором в столиці Угорщини, Будапешті.

Голова європейської дипломатії Кая Каллас прокоментувала імовірність візиту Путіна до Будапешта. Вона сказала, що "неприємно бачити, що людина, на яку Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт, справді приїжджає до європейської країни".

Президент України Володимир Зеленський, своєю чергою, заявив, що Україна підтримує будь-який формат переговорів, який може сприяти завершенню війни, і готова до участі у зустрічі в Будапешті, якщо надійде запрошення. Водночас він акцентував, що "це не найкраще місце з історичних та політичних причин".

