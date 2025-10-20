До розмов про майбутнє України варто залучити і її саму, наголосив французький лідер.

Під час зустрічі між президентом Сполучених Штатів Америки Дональдом Трампом та російським диктатором Володимиром Путіним за столом перемовин мають бути представники України та Європи.

Таку заяву зробив президент Франції Еммануель Макрон, пише Bloomberg. Французький лідер додав, що зустріч Трампа і Путіна для обговорення "двостороннього порядку денного" є "хорошою річчю".

Але при цьому він додав, що до розмов про майбутнє України варто залучити і її саму.

"З того моменту, як мова заходить про долю України, українці мають бути за столом переговорів. З того моменту, як обговорюються питання, що зачіпають безпеку європейців, європейці мають бути за столом", – акцентував Макрон.

Зустріч Трампа і Путіна

Днями президент США Дональд Трамп заявив про можливість проведення ще однієї особистої зустрічі з диктатором Володимиром Путіним. Цього разу – у Будапешті, що в Угорщині. Точної дати Трамп не називав.

Під питанням залишається і маршрут, яким кремлівський диктатор збирається діставатися до Будапешта. Одна з країн ЄС – Болгарія – зголосилася надати йому повітряний коридор. Хоча Болгарія не має кордонів із Угорщиною, обидві країни межують із Сербією.

Народний депутат України Олександр Мережко, коментуючи можливу зустріч у Будапешті в інтервʼю УНІАН, сказав, що вона може і не відбутися. За його словами, Путін побоїться летіти до Угорщини. Він також не виключає, що цей саміт може скасувати і Дональд Трамп.

