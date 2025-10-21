Мережко взагалі вважає, що Путін не готовий і не буде ніколи, мабуть, готовий до серйозних перемовин.

Проведення зустрічі між президентом США Дональдом Трампом та російським диктатором Володимиром Путіним в Будапешті народний депутат, голова Комітету Верховної Ради України з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва Олександр Мережко назвав в інтерв'ю УНІАН великою помилкою.

"У мене є сумніви, що така зустріч відбудеться. Я думаю, що зараз це 50 на 50. Проведення в Будапешті – це вже велика помилка", - зазначив Мережко.

Він пояснив, що у всього світу і, тим паче, в України слово "Будапешт" асоціюється з Будапештським меморандумом.

"Чергова зустріч і "Будапешт" – це все одно, як Мюнхен, наприклад, асоціація виникає з Мюнхенською змовою 1938 року", - додав він.

Мережко не виключає, що це може бути передвиборчий хід з боку прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана.

"Він розуміє, що може програти вибори. Йому треба зробити якийсь жест, щоб створити ілюзію того, що нібито він сприяє миру і так далі. Це дуже цинічна політика", - висловив думку народний депутат.

Також голова Комітету Верховної Ради України з питань зовнішньої політики зазначив, що незрозуміло, звідки взагалі така ідея з'явилась. В будь-якому випадку, Мережко вважає її невдалою.

"Є чітка засада, якої дотримувалася попередня Адміністрація, і дуже хотілося б, щоб і Трамп її дотримувався: нічого про Україну без України", - нагадав він.

Тобто, за словами Мережка, якщо проводиться якийсь саміт, обговорюються якість питання або, тим паче, ухвалюються якісь рішення, пов'язані з Україною, то треба щонайменше запросити президента України.

"Бо вирішувати питання України за спиною України – це дуже нагадує Мюнхенську змову", - зауважив депутат.

Також Мережко додав, що слід запросити й європейських лідерів, оскільки вони зараз допомагають Україні не менше, ніж США.

"І це питання також європейської безпеки. Без їхньої участі проводити таку зустріч не можна", - вважає народний обранець.

Також він нагадав, що проти російського диктатора Володимира Путіна є ордер на арешт Міжнародного суду.

"Стосовно Будапешту – я не уявляю, як Путін буде летіти через повітряний простір, бо він воєнний злочинець і терорист", - підкреслив Мережко.

На його думку, якщо літак з Путіним летітиме через повітряний простір тієї країни, яка є членом Міжнародного кримінального суду і стороною Римського статуту, то ця країна повинна заарештувати очільника Кремля.

"Чесно кажучи, я думаю, що Путін побоїться взагалі летіти до Угорщини, бо він параноїк, він боїться замахів і так далі. Він боїться летіти через повітряний простір європейських країн. Він боїться, бо незважаючи на всі проблеми, Угорщина залишається країною європейської демократії", - висловив думку посадовець.

Тому, Мережко взагалі сумнівається, що Путін наважиться прилетіти до Будапешту.

До того ж, він додав, що спочатку треба, щоб зустрілися держсекретар США Марко Рубіо та міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров.

"Думаю, що Трамп не хоче повторення такого фіаско, як це було на Алясці. І якщо у Трампа після цієї зустрічі Лаврова та Рубіо не буде впевненості в тому, що Путін дійсно готовий до серйозних перемовин, то він може скасувати такий саміт. Бо він не хоче ганьбитися вдруге", - висловив припущення нардеп.

Голова Комітету Верховної Ради України з питань зовнішньої політики взагалі вважає, що російський диктатор Володимир Путін не готовий і не буде ніколи, мабуть, готовий до серйозних перемовин.

Раніше УНІАН повідомляв, що президент Франції Еммануель Макрон заявив, що зустріч президента США Дональда Трампа та російського диктатора Володимира Путіна для обговорення "двостороннього порядку денного" є "хорошою річчю", але він вважає, що за столом перемовин також мають бути представники України та Європи. Макрон зауважив, що якщо мова заходить про долю України, українці мають бути за столом переговорів. Якщо на такій зустрічі обговорюються питання, що зачіпають безпеку європейців, європейці мають бути за столом.

Також ми писали, що в Болгарії висловили готовність надати російському диктаторові Володимиру Путіну повітряний коридор, аби він міг дістатися до Будапешта, щоб зустрітися з президентом США Дональдом Трампом. Міністр закордонних справ Болгарії Георг Георгієв заявив, що його країна готова це зробити, щоб було досягнуто миру. Він додав, що якщо умовою для цього є проведення такої зустрічі, то найлогічніше, щоб така зустріч була організована всіма можливими способами. Водночас, Георгієв зауважив, що наразі Москва не подавала відповідного запиту.

