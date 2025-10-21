РФ готова витрачати значну кількість матеріальних та людських ресурсів, а також часу для досягнення цієї мети.

На сьогодні немає жодних ознак того, що Росія готова прийняти що-небудь менше, ніж капітуляцію України.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW). Зазначається, що Кремль з усих сил намагається показати російські війська як такі, що невпинно наступають, а перемогу Росії – як неминучу.

"Ці зусилля спрямовані на те, щоб приховати реальність того, що російські війська досягають лише мінімальних успіхів за непропорційно високих витрат людських ресурсів, і що Росія навряд чи досягне стратегічних цілей в короткостроковій чи середньостроковій перспективі", - вважають аналітики.

ISW не спостерігає жодних ознак того, що Кремль готовий прийняти щось менше, ніж капітуляцію України і РФ, як і раніше, готова витрачати значну кількість людських ресурсів, матеріалів, часу для досягнення своїх цілей на полі бою, якщо це буде необхідно.

"Кремль просуває хибний наратив про те, що Росія неминуче захопить територію, яку вона вимагає, і що Україна, таким чином, несе відповідальність за затягування війни, відмовляючись здатися. Однак російські війська насправді здійснюють повзучі, незначні територіальні просування з дуже високим рівнем втрат. Росія, а не Україна, неодноразово демонструвала, що її відмова від компромісу або участі в добросовісних переговорах є причиною відсутності миру", - йдеться у звіті ISW.

Чому Путін хоче Донбас

Як повідомляв УНІАН, голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко заявив, що російського диктатора Володимира Путіна злякала навіть сама розмова про передачу Україні "Томагавків", а претендуючи на Донбас, він намагається зрозуміти, наскільки з ним готові домовлятися світові лідери і Україна в цілому.

Він нагадав, що так зване СВО, Путін обґрунтовував тим, що вони ідуть в Україну за народ Донбасу.

Тепер, за словами Тимочка, якщо Путін не здобуде Донецьку область, його можуть скинути, якщо не російські військово-політичні еліти, то можуть бути серйозні претензії саме на рівні тих самих військових у РФ.

