Колишній генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що альянс "підвів Україну", не надавши достатньої підтримки у 2023-2024 роках, описуючи "поразницькі" настрої у Вашингтоні та невиконання європейськими країнами обіцяних поставок озброєнь. Про це пише Radio Free Europe.

Столтенберг, який очолював західний військовий альянс із жовтня 2014 року по жовтень 2024 року, висловив свою критику в новій книжці "On My Watch: Leading NATO In A Time Of War" ("На моєму чергуванні: очолюючи НАТО під час війни"), яка вийде 23 жовтня.

Зазначається, що книжка охоплює весь період його перебування при владі, включно з "поразкою" НАТО в Афганістані 2021 року та первісною агресією Росії в Україні 2014 року. У ній також розмірковується про майбутнє альянсу після обрання Дональда Трампа президентом США у 2024 році.

Також спогади Столтенберга про зустрічі з високопоставленими чиновниками напередодні та під час повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році містять деякі з найбільш показових ідей.

У своїй розповіді про підготовку до нападу на Україну він докладно описав відсутність у Росії інтересу до реальних перемовин, зокрема, до зустрічі в Нью-Йорку у вересні 2021 року, на якій міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров постійно його перебивав, а його прессекретарка Марія Захарова "стогнала і закочувала очі" щоразу, коли говорив Столтенберг.

У середині жовтня 2021 року, пише він, співробітник розвідки НАТО повідомив йому, що Росія має намір вторгнутися. Причиною, на його думку, був страх перед "політичною загрозою", яка походить від "демократичної і дедалі більше орієнтованої на Захід України".

Столтенберг розповів, як змінився президент Росії Володимир Путін: він став більш ізольованим, особливо під час пандемії COVID-19.

Розбуджені війною

Повномасштабна війна в Україні почалася для Столтенберга з телефонного дзвінка о 4:25 ранку. Незабаром після цього міністр оборони США Ллойд Остін висловив стурбованість щодо президента України Володимира Зеленського, заявивши Столтенбергу, що вони побоюються за його життя.

Чотири дні потому Столтенберг нарешті додзвонився до Зеленського, який неодноразово просив НАТО запровадити безпольотну зону. У проханні було відмовлено, а "розмова була болючою".

Пізніше він зізнався, що в НАТО була "широко поширена думка", що Київ впаде протягом кількох днів.

Зазначається, що країни НАТО запровадили широкомасштабні економічні санкції та розпочали постачання зброї, а також надавали Україні економічну та гуманітарну допомогу. Однак критики стверджують, що зроблено недостатньо, а допомога часто надавалася занадто пізно. Столтенберг із цим згоден.

Згадуючи підготовку до саміту НАТО в липні 2024 року, він пише:

"У наших партнерах у Вашингтоні було щось пасивне і поразницьке. Вони мало ризикували, не змогли перейти в наступ і сховали свого президента".

Столтенберг стверджує, що тодішнього президента США Джо Байдена від ухвалення рішень утримувала стурбованість тим, що скаже "інший хлопець", маючи на увазі Трампа.

"Але не тільки США підвели Україну. ЄС обіцяв поставити Україні мільйон артилерійських снарядів з березня 2023 року по березень 2024 року, але було поставлено менше половини", - написав він.

Допомога Україні від союзників

Військова підтримка України з боку Заходу помітно зменшилася. Сполучені Штати Америки, які були найбільшим донором допомоги, не виділяли нічого з моменту інавгурації Дональда Трампа.

У першій половині року Європа ще могла компенсувати дефіцит, який спричинила відсутність американської допомоги. Однак є багато озброєнь, які континент, як і раніше, поставляти не може - як через відсутність технологій, так і через відсутність можливості виготовляти великі партії. Особливо це помітно щодо багатоствольних ракетних установок, артилерійських боєприпасів і систем протиповітряної оборони.

