Скібіцький зазначив, що Росія окрім "Шахедів" виробляє й інші ударні безпілотники.

Росія планує в поточному році збільшити виробництво ударних дронів-камікадзе. За словами заступника керівника Головного управління розвідки України Вадима Скібіцького, на поточний рік ворог запланував виготовити щонайменше 36 тисяч ударних безпілотників. Про це він розповів в коментарі журналістці видання Новини.LIVE.

"Вони нарощують. Я зараз не буду говорити про цифри. Але по планам в цьому 2025 році випустити не менше 35-36 тисяч саме ударних безпілотних літальних апаратів типу "Шахед"", - зазначив Скібіцький.

При цьому, представник української розвідки зауважив, що країна-агресор також виробляє й інші типи дронів.

Відео дня

"Але необхідно додавати ще інші типи безпілотників - "Гербери" і так далі та все, що пов'язане з виробництвом такого виду озброєння", - сказав він.

Скібіцький також додав, що Росія нарощує виробництво безпілотників, тому, не буде зупинятися на досягнутому рівні.

Дрони на війні в Україні

Раніше УНІАН повідомляв, що українська компанія "Генерал Черешня" повідомила про успішне завершення випробувань нового зенітного дрона Bullet. Зазначається, що він вже готовий до серійного виробництва. Bullet розробили спеціально для знищення БпЛА типу "Шахед". Він здатен розганятися до 309 км/год. На оприлюдненому відео можна бачити, що швидкість польоту дрона дійсно дуже велика. Одна з версій дрона передбачає наявність системи донаведення. Відомо, що дрон хочуть постачати у денному та нічному варіантах.

Також ми писали, що міжнародна коаліція дронів передасть Україні близько 35 тисяч дронів-перехоплювачів для боротьби з російськими "Шахедами". Повідомляється, що відповідні угоди з виробниками укладуть в найближчі місяці. Для фінансування такої закупівлі буде використано кошти від країн, які долучилися до коаліції. Міжнародну коаліцію очолює Велика Британія спільно з Латвією.

Вас також можуть зацікавити новини: