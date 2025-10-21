Безпілотники колись змінили хід бойових дій в Україні, а тепер їм на зміну прийшли роботи, начинені вибухівкою.

На фронті в Україні російські солдати висунули з окопу шматок картону з написом "МИ ХОЧЕМО ЗДАТИСЯ" на видному місці для українських безпілотників, що літали над ними.

Як пише видання The Washington Post (WP), тривалий час окупанти міцно утримували цю ділянку лісу, незважаючи на неодноразові атаки ЗСУ, доки якось у червні біля їхнього бліндажа не з'явився новий непереможний ворог. Це невеликий колісний робот, начинений 62 кг вибухівки.

Видання зазначило, що здача російських військових у полон дистанційно керованому наземному безпілотнику на фронті на Харківщині стала першим випадком, коли Україна зайняла позицію і захопила військовополонених за допомогою такого пристрою, заявили командири Третьої штурмової бригади, яка виконувала цю місію.

Газета WP реконструювала червневу операцію, яку провели розрахунки безпілотників і сухопутних військ бригади, і яка допомогла ЗСУ повернути стратегічні позиції в Харківській області, зберігши життя українських солдатів.

Операція показала, наскільки сильно безпілотники змінюють сучасний військовий процес на полі бою в Україні - спочатку в небі, а тепер і на землі.

Видання зазначило, що наземні безпілотники, які колись були рідкістю, швидко змінюють перебіг війни, не тільки забезпечуючи постачання та евакуацію військ на передовій, а й безпосередньо беручи участь у наступі.

"Хоча обидві сторони використовують безпілотники, Україна розробляє їх для виконання завдань, які дадуть змогу скоротити людські втрати та зберегти обмежені людські ресурси в умовах протистояння набагато численнішому супротивнику", - написало видання.

Зазначається, що ціна безпілотників варіюється залежно від розміру, але вони набагато доступніші і точніші за артилерію. Модель, використана в червневій місії, обійшлася приблизно в $1500.

WP підкреслив, що війна перетворила Україну на випробувальну лабораторію для майбутніх конфліктів. Тепер у солдатів зростає попит на гусеничних або колісних роботів, якими керують за радіосигналом. Їхні розміри можуть варіюватися від розмірів, менших за мікрохвильовку, до розмірів, що дозволяють перевозити кількох людей.

За словами командувача ЗСУ, кількість завдань, виконаних роботами на лінії фронту, майже подвоїлася із серпня по вересень.

Українські солдати сподіваються, що роботи зможуть узяти на себе більше роботи на передовій, позбавивши війська деяких найнебезпечніших завдань.

"Для мене найкращим результатом є не те, що ми взяли полонених, а те, що ми не втратили жодного піхотинця", - прокоментував 26-річний Микола, командир роти безпілотників бригади, яка керувала червневою операцією.

Наземні дрони на війні в Україні

Рік тому військові розповіли, як дрони змінили хід війни в Україні. Тоді вони повідомили про початок розвитку наземних дронів, щоб вплинути на хід війни, як це раніше зробили повітряні БпЛА.

Одними з найпоширеніших українських наземних дронів є "Таргани", оскільки вони універсальні та можуть залежно від модифікації використовуватись для замінування, логістики або знищення цілей.

