Відомий американський актор Роберт Де Ніро виступив проти американського президента Дональда Трампа. В інтерв'ю MSNBC у неділю, 20 жовтня, він заявив, що очільник Білого дому "не має співчуття".

Ба більше, Де Ніро висловив думку, що президент США хоче нашкодити своїй країні.

"Трамп нічого не розуміє про людство, про людей. Він не має співчуття. Я не знаю, хто він такий, але він інопланетянин, і він хоче нашкодити цій країні", — сказав Де Ніро в програмі "The Weekend" на каналі MSNBC.

Також зірка Голлівуду додав, що Трамп хоче завдавати болю й людям.

"Це щось глибоко психологічне в ньому, він хоче завдавати людям болю. Він хоче завдати шкоди цій країні, йому байдуже", - сказав Де Ніро.

В статті вказується, що відомий актор є відвертим критиком американського президента. Де Ніро закликав людей вийти на вулиці в знак протесту проти президента в суботу, на день "Без королів".

На думку актора, Трамп хоче забрати в американців демократію, тому й закликає боротися.

"Перший протест проти королів відбувся 250 років тому. З того часу ми мали два з половиною століття демократії, часто складної, іноді хаотичної, але завжди необхідної. І ми воювали у двох світових війнах, щоб її зберегти. Тепер у нас є потенційний король, який хоче її забрати, король Дональд I", - написав актор на своїй сторінці в Instagram.

Також видання зазначило, що директор з комунікацій Білого дому Стівен Чунг заявив у понеділок виданню The Hill, що Де Ніро "не має значення вже 30 років".

"Зараз він просто виставляє себе на посміховисько, висловлюючи ненависть і підбурюючи до насильства проти інших", - додав Чунг.

В матеріалі йдеться, що в 2024 році Роберт Де Ніро підтримав кандидатуру колишньої віцепрезидентки Камали Гарріс на посаду президента і закликав своїх шанувальників підтримати її під час пікніка перед матчем футбольної команди "Філадельфія Іглз".

