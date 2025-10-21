Українців закликали раціонально використовувати електроенергію протягом усього дня.

Сьогодні, 21 жовтня, ворог атакував енергетичну інфраструктуру Чернігівської та Дніпропетровської областей. Внаслідок обстрілів без електропостачання залишаються споживачі в місті Чернігові та частині регіону.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства енергетики.

У відомстві зазначили, що виконанню аварійно-відновлювальних робіт заважає повітряна тривога через російські ударні БПЛА, відновлення споживачів розпочнеться, як тільки дозволить безпекова ситуація.

"Через наслідки попередніх російських обстрілів – сьогодні в усіх регіонах України з 16:00 до 20:00 будуть діяти графіки обмеження потужності для промислових споживачів", - повідомили в "Укренерго".

В "Укренерго" також відмітили, що сьогодні впродовж доби зберігається необхідність в ощадливому споживанні електроенергії. Там також закликали українців обмежити користування потужними електроприладами та не вмикати кілька таких приладів одночасно до 22:00.

Росія вже котрий рік обстрілює енергетичну інфраструктуру України. 21 жовтня росіяни масовано атакували Чернігівську область, є влучання в обʼєкт теплопостачання та енергооб'єкт у двох громадах.

Заступник міністра енергетики Микола Колісник повідомляв, що Росія також активно атакує об’єкти газотранспортної системи, які використовуються для забезпечення міст та сіл "блакитним паливом".

20 жовтня президент Володимир Зеленський заявив про рішення зміцнити українські сили бойовою авіацією, і зокрема - додатковими гелікоптерами для захисту об’єктів енергетики.

