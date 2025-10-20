В Індо-Тихоокеанському регіоні пройшли спільні навчання авіаційних сил Великої Британії та Індії.

Індійські винищувачі Су-30МКИ та Jaguar провели навчальний повітряний бій із британськими F-35B у рамках навчань Konkan 2025, під час сценарію оборони авіаносця HMS Prince of Wales. Про це повідомляє портал Мілітарний.

Повідомляється, що вісім винищувачів Су-30МКИ та чотири Jaguar IN, у супроводі літака дальнього радіолокаційного виявлення на базі Ил-76, відпрацьовували атаки на британський авіаносець і авіаносну ударну групу з шести літаків F-35B Lightning II, які виконували роль сил прикриття.

Навчання стали частиною шестимісячного розгортання в Індо-Тихоокеанському регіоні авіаносної ударної групи 25 Королівського флоту під назвою Operation Highmast, що невдовзі завершується. Після завершення індо-тихоокеанського етапу місії флотилія повертається до Великої Британії.

Загалом військові провели чотири повітряні бої та три типи місій. Результати маневрів залишаються засекреченими.

"Однак їх метою могла бути підготовка до можливих зіткнень із російською авіацією", - йдеться у статті.

Нагадаємо, що у серпні британський винищувач п’ятого покоління F-35 здійснив аварійну посадку у Японії. Було відомо, що причиною посадки стала технічна несправність. Однак точних деталей не повідомлялося.

