Дирекція ”Червоної рути” закликає не справляти поминки за фестивалем

Спростування статті «Червона рута» померла?», автор Руслана Ільченко, що вийшла 19 жовтня 2009 року на сайті Інформаційного агентства УНІАН.

Дирекція фестивалю «Червона рута» повідомляє, що вечір-спогад «Осінні трубадури весни», присвячений першому фестивалю «Червона рута-89», що відбувся 16 жовтня у Галереї мистецтв Києво-Могилянської академії, про який йде мова в статті немає жодного відношення до діяльності фестивалю «Червона рута» та його дирекції. Ініціювали та організували зазначений захід приватні особи – Луція Забава та Сергій Архипчук, які не причетні до організації «Червоної рути» s проведення ювілейного фестивалю у Чернівцях і не працюють у її дирекції. Фестиваль «Червона рута» не проводить заходів у подібному форматі й не несе відповідальності за згаданий захід, його організацію та зміст.

Коментар про статтю і згаданий захід від директора фестивалю «Червона рута» та одного з його засновників Тарас Мельник:

Ми вдячні, що про фестиваль пам’ятають, люблять. Приємно, що «Червона рута» має багато однодумців, яким так само не байдужі рідна культура, мова, пісня. Тішить, коли наші прихильники організовують черговий фан-клуб, блог в Інтернеті чи проводять вечірку… Як от вечір-спогад «Осінні трубадури весни», що відбувся нещодавно в Києво-Могилянській академії. Але одна річ, коли проводити такий захід як своєрідний сімейний вечір для вибраних людей і у себе вдома чи у кав’ярні, а інша справа, коли пробувати проводити масштабний захід у великій концертній залі з виступами відомих виконавців, бо це вимагає належної реклами, узгодження участі артистів s запрошення глядачів, забезпечення технічним оснащенням. Для цього потрібні вміння і досвід. Тому глядачі і журналісти могли розчаруватися, очікуючи іншого, що обіцяли організатори в анонсах заходу. Можливо, усі думали, що цей захід є продовження святкування ювілею фестивалю, що з успіхом відбувся у вересні цього року в Чернівцях. Мене також запрошували відвідати захід, проте, через робоче завантаження, не був присутнім… Наголошую, що дирекція фестивалю «Червона рута» не проводить подібних заходів-вечірок й не несе відповідальність за організацію вечора-спогаду «Осінні трубадури весни», що відбувся 16 жовтня у Галереї мистецтв Києво-Могилянської академії. Прикро, що авторка статті «Червона рута» померла?» Руслана Ільченко не поцікавилася, хто організовував цей захід, пов’язала його чомусь із діяльністю фестивалю та ювілейною «Червоною рутою-2009» у Чернівцях і поспішила через це «поминати» «Червону руту». На разі фестиваль після успішно проведення ювілейних заходів продовжує свою роботу в звичному режимі, організовуючи трансляцію записів та інтерв’ю нових переможців фестивалю на радіо й телебаченні, планує проведення гастролей лауреатів по Україні, а також уже готує проведення у наступному році 25 відбіркових конкурсів фестивалю, як першого етапу чергового ХІІ фестивалю «Червона рута-2011».

***Всеукраїнський фестиваль «Червона рута» існує з 1989 року. 16 - 20 вересня у Чернівцях пройшла XI ювілейна «Червона рута-2009», 20-річчя легендарного фестивалю святкувала вся громадськість. Фестиваль зібрав талановиту молодь та вже відомих виконавців - лауреатів «Червоної рути» різних років. Як і 20 років тому повний стадіон «Буковина» підспівував разом з гуртом «Кому вниз», «Тартаком», сестрами Тельнюк, Тарасом Чубаєм та «Плачем Єремії», «Мотор’роллою», підтанцьовував під «ВВ» та нових Лауреатів «Червоної рути – 2009». До речі, фестиваль відзначився рекордною кількістю конкурсантів - 387 молодих виконавців з усіх без винятку областей України та Криму. На відкриття фестивалю «Червона рута» і святковий концерт, що відбувалися на Центральній площі Чернівців біля пам’ятника Тарасу Шевченку, зібралися тисячі чернівчан та гостей міста. Особисто був присутній Президент України Віктор Ющенко, Віце-прем’єр-міністр Іван Всюник та Міністр культури і туризму України Василь Вовкун. Організатори фестивалю приймали офіційні привітання від Прем’єр-міністра Юлії Тимошенко, Міністра України у справах сім’ї, молоді та спорту Юрія Павленка. На ювілейному концерті на Стадіоні «Буковина» виступив з промовою Президент України Віктор Ющенко та вручив високі державні нагороди засновникам та Дирекції фестивалю.