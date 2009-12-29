Анджеліну Джолі названо найкрасивішою жінкою десятиліття

Голлівудська актриса Анджеліна Джолі названа найкрасивішою жінкою десятиліття.

Такі результати соцопитування, проведеного серед 3 тисяч британців, повідомляє 29 грудня The Daily Telegraph.

На другому місці опинилася актриса Дженніфер Еністон, третій рядок зайняла співачка Кайлі Міноуг, а на четверте місце потрапила Кетрін Зета Джонс.

Замикає першу п`ятірку поп-співачка і телеведуча Шеріл Коул.

У топ-10 найкрасивіших увійшли також Ськарлетт Йоханссон (6 місце), Кайра Найтлі (7), співачка Бейонсе Ноулз (8), Лів Тайлер (9) і Хеллі Беррі (10).

У двадцятку найкрасивіших жінок також потрапили актриси Кейт Уїнслет (11 місце), Меган Фокс (16), Єва Лонгорія (17) і Шарліз Терон (20).

Нагадаємо, що днями журнал Vogue опубліковав рейтинг найстильніших жінок 2009 року. Анджеліна Джолі зайняла в ньому 15 місце. Очолила список британка Алекса Чанг – колишня модель, що стала ведучою на американському телебаченні.

Кореспондент