У Києві відкривається мозаїчне панно Богоматері з 15 тисяч писанок
Дату було обрано невипадково
13 січня відбудеться відкриття унікальної експозиції української художниці Оксани Мась, створеної спеціально для Національного заповідника «Софія Київська». Експозиція являє собою велике мозаїчне панно Богоматері, викладене з 15 тисяч українських писанок. Дрібні деталі кожної писанки разом складають оригінальний і цілісний ансамбль.
Відкриття відбудеться 13 січня 2010 року об 11:00 у приміщенні Софійського собору, де власне і розміщено роботу Оксани Мась.
Дату відкриття – переддень Нового року за старим календарем – було обрано невипадково, адже робота сучасної художниці в експозиції одного з найдавніших історико-культурних комплексів України символізує діалог теперішнього з минулим, що набуває дедалі більшої актуальності й гостроти в світовому культурному просторі.
У заході візьмуть участь:
Неля Куковальська, генеральний директор Національного заповідника «Софія Київська»
Оксана Мась, художниця, авторка проекту
Тетяна Міронова, український галерист. Офіційно представляє творчість Оксани Мась в Україні та за її межами.
Представники Міністерства культури і туризму України.