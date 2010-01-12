У Києві відкривається мозаїчне панно Богоматері з 15 тисяч писанок

13 січня відбудеться відкриття унікальної експозиції української художниці Оксани Мась, створеної спеціально для Національного заповідника «Софія Київська». Експозиція являє собою велике мозаїчне панно Богоматері, викладене з 15 тисяч українських писанок. Дрібні деталі кожної писанки разом складають оригінальний і цілісний ансамбль.

Відкриття відбудеться 13 січня 2010 року об 11:00 у приміщенні Софійського собору, де власне і розміщено роботу Оксани Мась.

Дату відкриття – переддень Нового року за старим календарем – було обрано невипадково, адже робота сучасної художниці в експозиції одного з найдавніших історико-культурних комплексів України символізує діалог теперішнього з минулим, що набуває дедалі більшої актуальності й гостроти в світовому культурному просторі.

У заході візьмуть участь:

Неля Куковальська, генеральний директор Національного заповідника «Софія Київська»

Оксана Мась, художниця, авторка проекту

Тетяна Міронова, український галерист. Офіційно представляє творчість Оксани Мась в Україні та за її межами.

Представники Міністерства культури і туризму України.