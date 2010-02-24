Обвалився пам`ятник засновникам Києва (фото)

Ймовірною причиною часткового руйнування пам`ятника засновникам Києва - Кию, Щеку, Хориву та їхній сестрі Либідь - стала зношеність конструкцій.

Як повідомили УНІАН у Печерському райвідділі столичної міліції, пам’ятник виготовлено з залізобетону, залитого міддю.

Руйнування пам’ятника Кию, Щеку, Хориву та їхній сестрі Либідь помітили учора ввечері. Виявлено, що обвалилася задня частина човна, на якому було встановлено скульптури засновників Києва. В результаті цього завалилися фігури Щека і Хорива.

Наразі зруйновану частину човна накрили захисною плівкою.

Також працівники міських служб обгородили пам’ятник захисною стрічкою і прибирають територію біля нього. Вони відмовляються коментувати можливі причини руйнування пам’ятника. За словами робітників, про це мають повідомити профільні органи столичної влади.

Фото - УНІАН