Обвалився пам`ятник засновникам Києва (фото)
Пояснюють зношеністю...
Ймовірною причиною часткового руйнування пам`ятника засновникам Києва - Кию, Щеку, Хориву та їхній сестрі Либідь - стала зношеність конструкцій.
Як повідомили УНІАН у Печерському райвідділі столичної міліції, пам’ятник виготовлено з залізобетону, залитого міддю.
Руйнування пам’ятника Кию, Щеку, Хориву та їхній сестрі Либідь помітили учора ввечері. Виявлено, що обвалилася задня частина човна, на якому було встановлено скульптури засновників Києва. В результаті цього завалилися фігури Щека і Хорива.
Наразі зруйновану частину човна накрили захисною плівкою.
Також працівники міських служб обгородили пам’ятник захисною стрічкою і прибирають територію біля нього. Вони відмовляються коментувати можливі причини руйнування пам’ятника. За словами робітників, про це мають повідомити профільні органи столичної влади.
Фото - УНІАН