Табачник хоче скасувати обов`язкове дублювання фільмів українською

Міністр освіти і науки України Дмитро ТАБАЧНИК виступає за скасування обов`язкового дублювання іноземних фільмів українською мовою і обмеження мовлення російських каналів російською мовою на територію України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав в інтерв`ю радіостанції «Ехо Москви».

«Що стосується проблеми мовлення... Я думаю, що безглузді в ХХІ-му столітті в країні, яка претендує на перебування в європейському культурному, інформаційному просторі, будь-які обмеження», - сказав Д.ТАБАЧНИК.

«Я, скажімо, виступав і виступаю - не тільки в опозиції - проти обов`язкового обмеження показу фільмів російською мовою, англійською, французькою… Я вважаю, що кінопрокатник, який вклав у реконструкцію кінотеатрів великі гроші, має право обирати будь-яку мову, куди ходять люди», - додав міністр.

На його думку, держава повинна підтримувати українську мову тим, що давати дотацію на хороші дитячі мультфільми українською мовою і дитячі книжки.

«Я буду прихильником скасування обмеження і по фільмах, і по телеканалах. Вважаю, що не повинна держава керуватися заборонною позицією», - підкреслив Д.ТАБАЧНИК.

За його словами, демократичні сили умовчують, що після введення обов`язкового перекладу художніх фільмів українською мовою “кількість відвідування у кінотеатрах Львова впала мало не на третину”.

«А це теж правда! Тому що привернути глядача можна тільки одним – конкуренцією. Зробити дубляж і музику, якість перекладу фільму – американського, французького, німецького - українською мовою краще, ніж це роблять ті студії, які на російську», - вважає міністр.

«Ось це я розумію як європейську норму поведінки. Не примусити, не зламати державним рішенням об коліно, розоряючи прокатників, розоряючи телепродюсерів, а фінансувати і підтримувати просування державної мови», - додав міністр освіти.

Д.ТАБАЧНИК запевнив, що за часів його роботи в урядах Віктора ЯНУКОВИЧА були найвищі показники за всю історію України підтримки програми соціально значущих видань і української книги українською мовою. За його словами, це були енциклопедії, словники, дитяча література і класика.

«І коли ми перші внесли закон про підтримку вітчизняного книговидання, ще тоді в 2003 році націонал-патріоти обрушилися на норми цього закону. Мовляв, треба підтримувати книгу, видану в Україні тільки українською мовою. Ми наполягли на тому, щоб підтримувати, звільняти від податку на додану вартість, податку на прибуток будь-яку книгу, створену в Україні, надруковану в Україні, тому що це робочі руки наших поліграфістів, це підтримка мізків наших авторів», - зазначив він.