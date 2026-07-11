РФ змінила тактику атак на Київ: Le Monde розкрив, чому захищати столицю складніше

Над Києвом нависли нові погрози, з якими протиповітряній обороні справлятися зовсім нелегко.

Останнім часом Росія суттєво посилила масовані удари по Києву, поєднуючи застосування балістичних ракет із реактивними дронами.

Про це пише французьке видання Le Monde. За даними видання, однією з найтрагічніших для української столиці стала ніч на 6 липня, коли в результаті російського удару загинули 19 осіб.

При цьому найсмертоноснішим ударом по столиці цього літа залишається атака, що сталася кількома днями раніше, коли загинула 31 людина і понад сто отримали поранення.

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Як зазначає Le Monde, після атак 6 та 11 липня мешканці Києва звернули увагу на тривожну деталь: протиповітряна оборона не змогла перехопити жодної з випущених по столиці балістичних ракет.

У зв’язку з цим начальник управління комунікацій Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат визнав, що Україна відчуває гостру нестачу систем протиракетної оборони та, насамперед, ракет для систем Patriot.

Росія почала застосовувати нові реактивні дрони

Ще однією загрозою стали нові реактивні безпілотники, які Росія почала активно використовувати під час атак на Київ.

За інформацією Повітряних сил, ці дрони можуть розвивати швидкість понад 500 км/год, летіти на малій висоті, а потім різко пікірувати на ціль. Наразі вони становлять до 30% від усіх російських ударних безпілотників.

Військові зазначили, що перехоплювати такі цілі значно складніше, ніж звичайні "Шахеди".

Крім того, Росія одночасно збільшила й кількість засобів ураження. Під час однієї з останніх атак за перші 10 хвилин було випущено 19 ракет, що, на думку експертів, мало на меті перевантаження української системи ППО.

Кияни проводять ночі в метро

Через регулярні повітряні тривоги багато мешканців столиці змінили звичний спосіб життя.

Про майбутні атаки киян тепер заздалегідь попереджають офіційні джерела, президент Володимир Зеленський, моніторингові Telegram-канали, що відстежують зліт російської стратегічної авіації та запуски ракет.

За даними Le Monde, лише в ніч на 2 липня в київському метро переховувалися близько 52 тис. осіб. Найглибші станції, такі як "Арсенальна", "Університет" і "Печерська", залишаються найпопулярнішими притулками.

На думку джерел Le Monde, одна з цілей Росії полягає в тому, щоб зробити життя в українській столиці максимально неможливим, поєднуючи удари по військовій та енергетичній інфраструктурі з постійним психологічним тиском на мирне населення.

Атаки на Київ: новини

Як повідомляв УНІАН, у ніч на 6 липня Росія масовано обстрілювала Київ ракетами та дронами. У результаті атаки в столиці сталися масштабні руйнування та пожежі.

А в ніч на 11 липня окупанти знову атакували Київ. За даними голови Дарницької районної державної адміністрації міста Києва Олександра Ковтунова, балістика, якою росіяни вночі завдали удару по Києву, була зі шрапнеллю.

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