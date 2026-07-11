Ейфелева вежа та Лувр скоротили графік для відвідувань: яка причина

Подібні заходи запровадили всесвітньо відомий музей мистецтв Лувр та музей д’Орсе.

Найвідоміші пам’ятки та музеї Парижа, в тому числі Ейфелева вежа, у якої буде власний кінотеатр, на кілька днів перейдуть на скорочений графік роботи у зв’язку з екстремальними температурами. Про це повідомляє видання Le Figaro.

Зазначається, що 11 липня в адміністрації Ейфелевої вежі оголосили, що у зв’язку із вкрай спекотною погодою у французькій столиці об’єкт зачиниться для відвідувачів з 16 години, тоді як зазвичай приймає туристів до після опівночі. Такий режим роботи триватиме також у неділю.

Подібні заходи запровадили всесвітньо відомий музей мистецтв Лувр та музей д’Орсе - перший найближчими днями, до понеділка включно, зачинятиме двері о 16 годині, другий - о 17 годині до середи.

Відео дня

Як пише видання, туристи дивуються відсутності кондиціонерів у Парижі.

Через температуру Лувр закрився, тож вони відвідають його вранці в неділю.

"Останні два-три роки в Румунії все було так само, як і сьогодні. Ми встановили кондиціонери всюди. Це не робить погоду стерпнішою, але дозволяє нам створювати собі притулки, в ресторанах, в автобусах", - розповів один із них.

Спека у Європі

Варто зазначили, що цими вихідними у Франції почався піковий період нової хвилі спеки. У неділю місцями у найспекотніші години доби очікують понад 40-42°C.

Щонайменше 12 людей загинули внаслідок масштабної лісової пожежі на півдні Іспанії.

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