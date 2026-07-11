Війна проти України змістилася не на користь Путіна: WSJ розкрив, чому він не здається

Тепер Україна має більше "козирів", і вона вміло використовує їх, щоб скористатися слабкими місцями Росії.

Протягом чотирьох років Росія робила ставку на те, що переживе Україну у війні на виснаження, але тепер, коли українські дрони завдають величезної шкоди як російській армії, так і нафтовій промисловості, Кремль зрозумів, що час більше не на його боці.

Як пише The Wall Street Journal (WSJ), тепер реальність така: армія РФ досягає дедалі менших успіхів на фронті, її втрати перевищують набір новобранців, і вона насилу адаптується до атак українських дронів.

До того ж українська армія навіть не думає здаватися, як сподівалася Росія, і навіть відтісняє окупантів у деяких місцях.

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"Україна поступово повертає собі ініціативу й кидає виклик росіянам у тих областях, де вони слабші", – сказав Конрад Музика, засновник польської фірми, що займається військовим аналізом.

"Війна перебуває на переломному етапі – але куди саме, поки що незрозуміло", – вважають журналісти видання й додають, що зміни позначилися на тому, як війна тепер сприймається в Москві, Києві та Вашингтоні.

У зв’язку з цим WSJ зазначило, що президент США Дональд Трамп під час дружньої зустрічі з українським колегою Володимиром Зеленським на саміті НАТО в Анкарі високо оцінив винахідливість і можливості України у сфері безпілотників.

За словами двох американських чиновників, обізнаних із ситуацією, Трампу показують доповіді американської розвідки про нові ударні можливості України, і він вражений ними. Ці оцінки пояснюють, чому глава Білого дому тепер говорить про Україну більш позитивно, ніж минулого року, заявили чиновники.

Ознаки виснаження у Росії

Російські військові аналітики визнали, що країна зіткнулася з проблемами, яких вона аж ніяк не очікувала, розпочавши повномасштабне вторгнення на початку 2022 року.

Серед цих проблем аналітики назвали: уповільнення темпів наступу; посилення українських контрнаступів; ознаки виснаження в російській армії.

А тим часом в Україні поширилася впевненість у тому, що країна переживе війну, захистить свою незалежність і кине виклик спробам російського диктатора Володимира Путіна підкорити її.

"Але тривала боротьба ще не закінчена", – констатувало видання.

Коли закінчиться війна

Головне питання, як зазначили журналісти, полягає в тому, коли, якщо взагалі коли-небудь, Путін вирішить, що його війна приносить йому дедалі менше користі та дедалі більші витрати, і прийме вимогу України про припинення вогню, що заморозить нинішню лінію фронту.

Видання зазначило, що одні американські чиновники сподіваються, що до такого рішення глава Кремля буде готовий наприкінці цього року, інші кажуть, що відповідь – "ніколи".

"Путін готовий до затяжної війни на виснаження... Ця війна стала справою всього його життя, і він вестиме її, доки живий", – висловив думку Руслан Пухов, директор Центру аналізу стратегій і технологій, московського аналітичного центру.

Закінчення війни в Україні: новини

Наприкінці травня Зеленський назвав нові терміни завершення гарячої фази війни в Україні.

А 8 липня Трамп повідомив про зміни в умовах, які висуває Путін для припинення війни проти України. Ці умови почали пом’якшуватися. На запитання про те, чи готовий Трамп чинити тиск на Путіна у разі, якщо той відмовиться припинити війну, глава Білого дому відповів, що вже чинить його.

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