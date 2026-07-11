Польща заявила, що готова допомогти Україні модернізувати МіГ-29, але є умова

Польща висловила готовність допомогти Україні модернізувати винищувачі МіГ-29, однак витрати на це повинна взяти на себе українська сторона або союзники.

Про це заявив міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш, пише Defence24.pl. Коментуючи ситуацію з передачею Україні польських винищувачів МіГ-29 в обмін на доступ до українських технологій виробництва дронів Косіняк-Камиш сказав, що у цьому питанні "значно більше добрих новин, ніж ще кілька днів тому".

"Україна має великі спроможності у виробництві безпілотників, продає їх на Близький Схід. Тобто не всі вони використовуються на війні, і вона може поділитися цими технологіями з тими, хто надає їй допомогу", - заявив польський міністр.

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Він нагадав, що спочатку Україна позитивно сприйняла пропозицію щодо такого обміну, але потім переговори були призупинені.

"Тепер українська сторона повернулася до переговорів. Але має бути дотриманий принцип взаємності та справжньої солідарності", - висловив думку польський урядовець.

Коментуючи заяви української сторони про необхідність модернізації винищувачів, він зазначив, що Польща готова допомогти:

"Якщо Україна вбачає потребу в модернізації, ми можемо допомогти, але витрати мають бути покриті українською державою або союзниками, які захочуть взяти на себе ці витрати".

Польський міністр висловив думку, що сторони можуть домовитися, але ключовою умовою залишається принцип взаємності.

Польські МіГ-29 для України: новини

Як повідомляв УНІАН, делегація України після огляду польських винищувачів МіГ-29 дійшла висновку, що їхній технічний стан настільки поганий, що вони приймуть їх за умови, що Польща модернізує ці літаки за власний рахунок.

У відповідь на це 9 липня у Міністерстві оборони Польщі заявили, що у Європі є великий інтерес до винищувачів МіГ-29, купити які вдмовилася українська сторона.

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