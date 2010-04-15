Останню серію Доктора Хауса зняли за допомогою фотоапарату

Остання серія шостого сезону Доктора Хауса від початку і до кінця було знято з допомогою дзеркального фотоапарату. Як повідомляють "Вести.Ru", серія вийде в ефір у США 17 травня.

Таким оригінальним способом фірма Canon вирішила розрекламувати свою професійну дзеркальну камеру 5D Mark II. Фотоапарат коштує близько $ 3 000 і підтримує зйомку відео високої чіткості.

Як розповів у своєму мікроблозі на Twitter режисер серіалу Грег Яйтанес, знімальній групі не довелося принципово змінювати свої підходи до роботи, замінивши обладнання вартістю в десятки тисяч доларів на нехай і дорогу, але яка широко продається модель цифрового фотоапарату.

За словами режисера, камерою Canon було набагато зручніше користуватися, ніж звичайним знімальним обладнанням, при роботі над сценами в обмеженому просторі.

"Мені сподобалося і виникло відчуття, що за цим майбутнє", - заявив Яйтанес у відповідь на прохання порівняти якість зйомки Canon 5D Mark II і традиційних камер.

Це не єдине нововведення, зроблене творцями серіалу останнім часом. Так, днями стало відомо, що виконавець головної ролі в Докторі Хаусі, британський актор Х`ю Лорі став режисером нової серії телесеріалу.